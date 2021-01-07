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07 января 15:30

Игорь Ларионов: Выбор тренера по физподготовке? Вопрос, кто какой профессионал, а не чей родственник

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что одной из причин четвертого места молодежной сборной на чемпионате мира подвела плохая физическая подготовка.

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал появившуюся информацию о том, что тренер по общей физической подготовке Филипп Арзамасов попал в национальную команду благодаря тому, что является его родственником.

– Работа над физическим состоянием шла, как и всегда. Арзамазов много лет отработал в московском «Динамо». Поэтому в данном случае вопрос не о том, кто чей родственник, а о том, кто какой профессионал. Мы не можем сейчас кивать в одну сторону, потому что у нас команда, в которой собраны квалифицированные специалисты. Здесь не может быть таких вопросов, – цитирует Ларионова «Чемпионат».

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира молодежная сборная России заняла четвертое место, потерпев три поражения на турнире – Чехии (0:2) на групповой стадии, хоккеистам Канады в полуфинале (0:5), а также Финляндии (1:4) в игре за бронзовые медали.

источник: Чемпионат.com
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