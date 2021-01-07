Игорь Ларионов: Выбор тренера по физподготовке? Вопрос, кто какой профессионал, а не чей родственник

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал появившуюся информацию о том, что тренер по общей физической подготовке Филипп Арзамасов попал в национальную команду благодаря тому, что является его родственником.

– Работа над физическим состоянием шла, как и всегда. Арзамазов много лет отработал в московском «Динамо». Поэтому в данном случае вопрос не о том, кто чей родственник, а о том, кто какой профессионал. Мы не можем сейчас кивать в одну сторону, потому что у нас команда, в которой собраны квалифицированные специалисты. Здесь не может быть таких вопросов, – цитирует Ларионова «Чемпионат».

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира молодежная сборная России заняла четвертое место, потерпев три поражения на турнире – Чехии (0:2) на групповой стадии, хоккеистам Канады в полуфинале (0:5), а также Финляндии (1:4) в игре за бронзовые медали.