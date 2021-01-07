Игорь Ларионов: Для наших ребят это урок. Поражение сделает их сильнее

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал неудачу своей команды на турнире в Канаде.

В полуфинале МЧМ-2021 россияне проиграли 0:5 канадцам, а в матче за третье место уступили сборной Финляндии 1:4.

«Жизнь продолжается, – цитирует Ларионова «РИА Новости». – К сожалению, не получилось сделать то, что хотели, но в любом случае это опыт, новая мотивация, надо двигаться дальше. Конечно, мы разочарованы, но так устроен спорт. Будем стремиться быть лучше. Ребята приобрели опыт на этом турнире. Мы не взяли медали, хотя золото – это хорошая вещь для нашего хоккея.

Я понимаю, что хоккей прогрессирует, он стал более конкурентоспособным. В этом плане для наших ребят это урок, поражение сделает их сильнее. Трудно понять, что изменилось с предыдущего чемпионата мира. У нас была такая же задача – контролировать шайбу. Мы должны не гоняться за шайбой, а контролировать ее. Что не получилось в атаке, очень сложно понять. Молодежный хоккей вносит свои коррективы, какие-то непредсказуемые действия. Ребята должны были забивать, но оказались на голодном пайке в матчах плей-офф. Шайба не шла в ворота.

В матче с финнами была масса моментов при счете 1:0. Мы должны были отправить их обратно домой. Но этого не случилось. Можно ссылаться на усталость и так далее, но ребята отработали, они пахали на хорошем уровне. Этот турнир лично меня сделал сильнее».