ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат не начался Куньлунь Ред Стар 0 Сибирь 0 2.95 3.8 2.15
Кубок Испании 21:00 Жирона 0 Луго 0 1.93 3.3 4.3
Кубок Испании 21:00 Понтеведра 0 Кадис 0 4.5 3.3 1.9
Кубок Испании 21:00 Еклано 0 Валенсия 0
Кубок Испании 21:00 Аморебьета 0 Спортинг Хихон 0
Кубок Испании 21:00 Пенья Депортива 0 Сабадель 0 2.8 3.1 2.7
Кубок Испании 23:00 Алькояно 0 Уэска 0
Кубок Испании 23:00 Лас Розас 0 Эйбар 0
Бразилия - Серия А 01:00 Сеара 0 Интернасьонал 0 2.75 3.1 2.75
07 января 16:27
автор: Виктор Шарафудинов

Игорь Ларионов: Для наших ребят это урок. Поражение сделает их сильнее

На молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне россияне остались без медалей.

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал неудачу своей команды на турнире в Канаде.

В полуфинале МЧМ-2021 россияне проиграли 0:5 канадцам, а в матче за третье место уступили сборной Финляндии 1:4.

«Жизнь продолжается, – цитирует Ларионова «РИА Новости». – К сожалению, не получилось сделать то, что хотели, но в любом случае это опыт, новая мотивация, надо двигаться дальше. Конечно, мы разочарованы, но так устроен спорт. Будем стремиться быть лучше. Ребята приобрели опыт на этом турнире. Мы не взяли медали, хотя золото – это хорошая вещь для нашего хоккея.

Я понимаю, что хоккей прогрессирует, он стал более конкурентоспособным. В этом плане для наших ребят это урок, поражение сделает их сильнее. Трудно понять, что изменилось с предыдущего чемпионата мира. У нас была такая же задача – контролировать шайбу. Мы должны не гоняться за шайбой, а контролировать ее. Что не получилось в атаке, очень сложно понять. Молодежный хоккей вносит свои коррективы, какие-то непредсказуемые действия. Ребята должны были забивать, но оказались на голодном пайке в матчах плей-офф. Шайба не шла в ворота.

В матче с финнами была масса моментов при счете 1:0. Мы должны были отправить их обратно домой. Но этого не случилось. Можно ссылаться на усталость и так далее, но ребята отработали, они пахали на хорошем уровне. Этот турнир лично меня сделал сильнее».

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Головин вернулся после травмы и сразу забил гол (ВИДЕО)Land Cruiser 300 лишится версии с V8 и получит двигатели меньшего объема"Куньлунь Ред Стар" уступил "Северстали""Конечно, это риск": Черданцев о назначении Овчинникова«Голый клининг» набирает популярностьГолкипер сборной России женился на редкой красавице
В Дагестане два бойца ММА погибли в массовой драке
Побоище неподалеку от Махачкалы завершилось убийством двух спортсменов.
Орещуку – дисквал, Быстрову – красная, Брызгалову – внушение. «На грани фола»#1
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний представителей российского спорта друг о друге. Выпуск первый.
Царское возвращение. Головин забил самый быстрый гол Лиги 1 за 13 лет
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин блестяще вернулся в состав своего клуба, отметившись забитым мячом в ворота "Лорьяна".
Хоккей Брагина поломали, хоккей Ларионова не построили. Печальные выводы из МЧМ-2021
Российская молодежка провалом завершила чемпионат мира в Эдмонтоне, оставшись без медалей после проигрыша финнам в матче за бронзу (1:4).
«Не хочу общаться с людьми, которые заикаются об отставке Ларионова». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал поражение (1:4) российской сборной от финнов в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне, а также подвел итоги всего турнира для нашей команды.
Не наиграли даже на бронзу. Как Россия завершила МЧМ поражением от финнов (видео)
Дебютный молодежный чемпионат мира Игоря Ларионова в качестве главного тренера сборной России не удался – наша команда впервые с Баффало-2018 не попала в тройку призеров.
Дацюк рассказал о реванше с ЦСКА, фиаско молодежки и контракте Ковальчука
После матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» на выезде по буллитам победил столичных армейцев, на ответы журналистов (в том числе и «Плеймейкера») ответил капитан уральцев Павел Дацюк.
«Какой позор?» от Родниной и «вторая клюшка» для Аскарова. Как Россия оценила провал с Канадой
Реакция на разгром российской молодежки в полуфинале МЧМ-2021 (0:5) резко разнится между «мнением народа» и комментариями официальных и заинтересованных лиц.
С Кобелем, но без Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Полуфинал с Канадой показал: лидеров в сборной России нет». МЧМ с Николишиным
Разгромное поражение (0:5) российской сборной от Кленовых листьев в полуфинале проходящего в Эдмонтоне молодежного чемпионата мира специально для «Плеймейкера» прокомментировал чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин.

Футбол. «Ювентус» vs «Милан». «Монако» vs «Лорьян». Хоккей. «Ак Барс» vs «Динамо».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика