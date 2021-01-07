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07 января 17:55
автор: Виктор Шарафудинов

Родион Амиров: На чемпионате мира не хватало сил на весь матч

Российские хоккеисты не смогли завоевать медали на МЧМ-2021.

Нападающий молодежной сборной России Родион Амиров прокомментировал неудачу команды Игоря Ларионова на чемпионате мира в Эдмонтоне.

Россия в полуфинале уступила Канаде с результатом 0:5, а в матче за третье место проиграла финнам 1:4.

«Тяжело сейчас что-то говорить, не все получилось из того, что хотелось, – цитирует Амирова «РИА Новости». – Мы, конечно, ехали за золотом, но у меня нет претензий ни к одному из парней по самоотдаче. Все старались, боролись, но не получилось. Было ощущение, что не хватало сил на весь матч.

Не знаю, почему так случилось, тренерский штаб будет разбираться. Возможно, не хватало эмоций из-за «пузыря». Мы собрались вместе за три недели до вылета на турнир. В общей сложности мы провели около 40 дней, такой тяжелый сбор был, поэтому не хватало эмоций. На этом турнире наша команда получила большой опыт. Я надеюсь, что в следующем году ребята выиграют золото, у них всё для этого будет».

источник: «РИА Новости»
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