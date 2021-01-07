«Локомотив» обыграл СКА, одержав третью победу кряду. У армейцев серия из трех поражений

В регулярном чемпионате КХЛ ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл петербургский СКА с результатом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).
На 38-й минуте счет открыл форвард хозяев Павел Красковский, а на 41-й Георгий Иванов увеличил перевес команды Андрея Скабелки, реализовав большинство.
На 46-й гости отквитали одну шайбу стараниями Миро Аалтонена, однако победу ярославцев обезопасил Андре Петерссон, реализовав буллит на 54-й.
На 58-й Максим Осипов стал автором четвертого гола хозяев, отличившись в большинстве.
«Локомотив» одержал третью победу кряду, а СКА в третий раз подряд потерпел поражение.
Петербургский клуб занимает второе место в Западной конференции, а железнодорожники – третье. Оба клуба набрали по 59 очков, но СКА сыграл 44 матча, а «Локомотив» – 42.
9 января «Локомотив» сыграет в гостях с рижским «Динамо». 10 января СКА примет ЦСКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Красковский (Паскуале, Алексеев), 37:32 – 1:0. Иванов (Пулккинен, Ландер), 40:52 (в меньшинстве) – 2:0. Аалтонен (Фантенберг, Ожиганов), 45:58 – 2:1. Петерссон (буллит), 53:43 – 3:1. Осипов (Красковский, Алексеев), 57:39 (в большинстве) – 4:1.
Вратари: Паскуале – Самонов.