«Локомотив» обыграл СКА, одержав третью победу кряду. У армейцев серия из трех поражений

В регулярном чемпионате КХЛ ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл петербургский СКА с результатом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

На 38-й минуте счет открыл форвард хозяев Павел Красковский, а на 41-й Георгий Иванов увеличил перевес команды Андрея Скабелки, реализовав большинство.

На 46-й гости отквитали одну шайбу стараниями Миро Аалтонена, однако победу ярославцев обезопасил Андре Петерссон, реализовав буллит на 54-й.

На 58-й Максим Осипов стал автором четвертого гола хозяев, отличившись в большинстве.

«Локомотив» одержал третью победу кряду, а СКА в третий раз подряд потерпел поражение.