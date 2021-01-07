В регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» одержал победу над «Северсталью» с результатом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1).

Американский нападающий хозяев Рид Буше открыл счет на пятой минуте, но гости из Череповца ушли на первый перерыв, ведя в счете. Йоонас Няттинен восстановил равновесие на десятой минуте, а на 18-й Никита Гуслистов отличился в формате четыре на четыре.

После второго периода уже выигрывал «Авангард», ведя 4:2. Ворота Дмитрия Шугаева поразили Алексей Потапов (23), Павел Дедунов и Оливер Каски (38, в большинстве).

В третьем периоде на 52-й минуте Игорь Гераськин до минимума сократил отставание «Северстали», однако команде Андрея Разину не удалось перевести матч в овертайм.

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 60 очков в 43 матчах.