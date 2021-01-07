Валерий Брагин: «Локомотив» больше хотел выиграть и выглядел лучше в плане физики

Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение со счетом 1:4 от ярославского «Локомотива» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Локомотив» имел преимущество на протяжении практически всей игры, – цитирует Брагина официальный сайт КХЛ. – Третий период был чуть ровнее, но соперник больше хотел выиграть. Будем разбираться. «Локомотив» в плане физики выглядел лучше нас».

10 января СКА примет лидера Западной конференции ЦСКА. В данный момент петербургская команда занимает второе место на «Западе», набрав 59 очков в 44 матчах.