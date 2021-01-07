Андрей Скабелка: В матче против СКА нам удалось все 60 минут поддерживать высокий темп

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

Железнодорожники дома выиграли с результатом 4:1.

«Поздравляю всех с Рождеством, желаю здоровья и всего хорошего, – цитирует Скабелку сайт КХЛ. – Сегодня был отличный матч. Нам удалось все 60 минут поддерживать высокий темп, много мы играли в зоне СКА, имели хорошее территориальное преимущество, моментов тоже создали достаточно много. Хорошо, что в итоге количество перешло в качество. Забили голы и довели матч до победы. Отличная игра, спасибо болельщикам за поддержку.

Важно играть так в каждом матче, потому что в каждой команде есть ребята, которые могут выйти и забить. Естественно, мы акцентировали на этом внимание, и, мне кажется, сегодня даже особо зацепиться было не за что, чтобы удалить. Ребята были мобильные, успевали, везде были на шаг впереди.

Не всё у нас получалось по ходу сезона при реализации лишнего. Поэтому какие-то моменты меняли. Иванов достаточно серьёзно прогрессировал с начала сезона, так что решили дать ему возможность сыграть в бригаде большинства. Он неплохо смотрится.