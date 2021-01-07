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07 января 22:52
автор: Виктор Шарафудинов

Дубль Принса помог минскому «Динамо» обыграть в гостях «Динамо» из Риги (видео)

Белорусский клуб занимает пятое место в Западной конференции.

В регулярном чемпионате КХЛ рижское «Динамо» на своем льду уступило «Динамо» из Минска с результатом 2:6 (1:3, 0:2, 1:1).

В составе гостей дублем отметился Шейн Принс, дважды реализовав большинство. Также авторами голов стали Степан Фальковский, Илья Соловьев, Павел Варфоломеев и Владислав Еременко.

У рижского «Динамо» шайбы на свой счет записали Рихард Букартс и Микс Индрашис.

Минское «Динамо» одержало третью победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции, набрав 51 очко в 42 матчах.

Рижское «Динамо» находится на последней 11-й строчке турнирной таблицы «Запада», имея 21 очко после 41 встречи.

9 января состоятся матчи «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск) и «Динамо» (Рига) – «Локомотив».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) – «Динамо» (Минск) – 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)
Голы: Фальковский (Усов, Демков), 00:37 – 0:1. Соловьев, 07:01 – 0:2. Рих. Букартс (Роб. Букартс, Скарлетт), 10:03 – 1:2 (бол). Принс (Спунер, Менелл), 15:44 – 1:3 (бол). Варфоломеев (Протас, Альмквист), 25:08 – 1:4. Принс (Спунер, Менелл), 34:50 – 1:5 (бол). Еременко (Варфоломеев), 47:39 – 1:6. Индрашис, 53:34 – 2:6 (бол).
Вратари: Налимов Фурх.

источник: «Советский спорт»
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