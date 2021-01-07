Дубль Принса помог минскому «Динамо» обыграть в гостях «Динамо» из Риги (видео)

В регулярном чемпионате КХЛ рижское «Динамо» на своем льду уступило «Динамо» из Минска с результатом 2:6 (1:3, 0:2, 1:1).
В составе гостей дублем отметился Шейн Принс, дважды реализовав большинство. Также авторами голов стали Степан Фальковский, Илья Соловьев, Павел Варфоломеев и Владислав Еременко.
У рижского «Динамо» шайбы на свой счет записали Рихард Букартс и Микс Индрашис.
Минское «Динамо» одержало третью победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции, набрав 51 очко в 42 матчах.
Рижское «Динамо» находится на последней 11-й строчке турнирной таблицы «Запада», имея 21 очко после 41 встречи.