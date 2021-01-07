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07 января 23:28
автор: Виктор Шарафудинов

Дания будет бойкотировать чемпионат мира, если турнир пройдет в Белоруссии

Президент ИИХФ Рене Фазель обещал принять решение в конце нынешнего месяцев.

Директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен о готовности бойкотировать чемпионат мира, если Белоруссия останется одной из его хозяек.

«Мы не хотим, чтобы наша сборная выступала на чемпионате мира в Минске, – цитирует Ларсена DR.dk – Мы хотим, чтобы чемпионат прошел в другой стране. Будет сложно, если только одной Дании придется отказаться от чемпионата мира. Но я думаю, что у четырех северных стран очень похожие взгляды на происходящее вокруг чемпионата в Минске. И тогда ИИХФ будет сложнее остаться в стороне и не замечать происходящего».

С 21 мая по 6 июня турнир должны принять Рига и Минск.

Ранее вице-президент ИИХФ финн Калерво Куммола неоднократно заявлял о том, что чемпионат мира нельзя проводить в Белоруссии из-за политической ситуации, сложившейся после последних президентских выборов.

источник: Dr.dk
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