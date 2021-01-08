Арендованный у «Нэшвилла» Афанасьев продолжит выступать за ЦСКА

Нападающий Егор Афанасьев, арендованный ЦСКА у «Нэшвилла», продолжит выступление в российском клубе, сообщает пресс-служба «Предаторз».

Армейцы взяли в аренду 19-летнего форварда в межсезонье, когда дата начала чемпионата НХЛ не была утверждена. 7 января «Нэшвилл» принял решение оставить хоккеиста в КХЛ.

Напомним, «Предаторз» задрафтовали Афанасьева в 2019 году под 45-м номером. Прошлый сезон нападающий провел в лиге Онтарио, где в 62 матчах набрал 67 (31+36) очков.

В текущем сезоне Афанасьев принял участие в четырех играх за ЦСКА и заработал 3 (2+1) очка.