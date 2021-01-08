Игорь Ларионов останется главным тренером молодежной сборной России, сообщает пресс-служба ФХР.

8 января состоялось рабочее совещание штаба сборной под руководством президента ФХР Владислава Третьяка.

«Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022. Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР.

От имени ФХР и штаба сборной благодарим болельщиков, которые нас поддерживали и до конца верили в победу нашей команды. Будем стремиться, чтобы оправдать ваше доверие и поддержку в будущем», - приводит слова Ларионов пресс-служба ФХР.

⚡️Состоялось совещание штаба сборной и президента ФХР. Его темой стало выступление молодежной сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.



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Напомним, на молодежном чемпионате мира-2021 в Эдмонтоне российская команда заняла лишь четвертое место. В полуфинале турнира россияне уступили канадцам 0:5, а в матче за третье место - финнам 1:4.