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08 января 15:31
автор: Юрий Нечаев

Игорь Ларионов: На МЧМ сборной России не хватило реализации. Это ключевой момент

Сборная России осталась без медалей мирового первенства.

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал, чего не хватило российской команде для успешного выступления на чемпионате мира в Эдмонтоне.

«Прошло совещание с руководством ФХР и тренерским штабом сборной. Обсудили многие вещи, случившиеся на чемпионате мира. К сожалению, не смогли достичь того, чего хотели. Нам указали на ошибки, которые нужно исправить. Команда должна быть более сбалансированной.

Наша атака была в ступоре? Мы забили пять американцам, четыре — шведам. Нельзя сказать, что она была в ступоре. Но были неудачные матчи, как с чехами. Нам не хватило реализации, это ключевой момент. Броски защитников, работа на пятаке. Эти детали определяют сейчас исход встреч, их нужно улучшать. Идти сейчас по головам, искать, кто конкретно виноват, нет смысла. Мастерство у нас было. Хоккей с каждым годом становится более непредсказуемым. Американцы год назад вылетели в четвертьфинале, а в этот раз победили, обыграв прошлогоднего чемпиона — Канаду», — передает слова Ларионова Sport24.ru.

Напомним, сборная России на чемпионате мира в Эдмонтоне заняла четвертое место.

На групповом этапе российская команда обыграла американцев (5:3), шведов (4:3 ОТ), австрийцев (7:1) и уступила чехам (0:2). В четвертьфинале россияне переиграли немцев со счетом 2:1, а в полуфинале уступили канадцам 0:5. В матче за третье место команда Игоря Ларионова проиграла Финляндии 1:4.

Добавим, что молодежный чемпионат мира выиграла сборная США, обыгравшая в финале канадцев 2:0.

источник: Sport24.ru
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