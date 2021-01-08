«Барыс» одержал непростую победу в гостях над «Автомобилистом»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Барысом» завершился победой казахстанцев со счетом 3:2.
В составе гостей шайбы забросили Роман Старченко (4-я минута), Якоб Лилья (11) и Кирилл Панюков (24). Соперник ответил результативными бросками Анатолия Голышева (38) и Питера Холланда (58).
«Барыс» набрал 49 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Екатеринбуржцы идут на пятой строчке с 51 очком.
12 января казахстанский клуб сыграет дома с «Ак Барсом», а двумя днями ранее «Автомобилист» отправится в гости к «Йокериту».
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