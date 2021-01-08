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08 января 16:50

«Барыс» одержал непростую победу в гостях над «Автомобилистом»

Екатеринбуржцы потерпели второе поражение в последних пяти встречах КХЛ.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Барысом» завершился победой казахстанцев со счетом 3:2.

В составе гостей шайбы забросили Роман Старченко (4-я минута), Якоб Лилья (11) и Кирилл Панюков (24). Соперник ответил результативными бросками Анатолия Голышева (38) и Питера Холланда (58).

«Барыс» набрал 49 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Екатеринбуржцы идут на пятой строчке с 51 очком.

12 января казахстанский клуб сыграет дома с «Ак Барсом», а двумя днями ранее «Автомобилист» отправится в гости к «Йокериту».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Голы: Старченко, 03:58 - 0:1. Лилья (Диц, Виделль), 10:42 - 0:2 (бол). Панюков (Хетерингтон, Блэкер), 23:05 - 0:3. Голышев (Дацюк, Макеев), 37:16 - 1:3. Холланд (Мэйсек, Протапович), 57:28 - 2:3. (бол).

источник: «Советский спорт»
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