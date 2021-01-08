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08 января 19:08

Хет-трик Кемпе помог ЦСКА одержать разгромную победу над «Нефтехимиком»

Хоккеисты ЦСКА уверенно победили на своей домашней арене «Нефтехимик» (6:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Одним из главных героев встречи стал форвард армейцев Марио Кемпе, ставший автором хет-трика на 28-й, 37-й и 40-й минутах игры. По шайбе забросили Иван Телегин (5), Данил Юртайкин (27) и Брендэн Лайпсик (47).

Московский клуб набрал 65 очков и продолжил уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Нижнекамцы идут на последней, 12-й строчке на Западе с 26 очками.

Обе команды проведут следующие матчи 10 декабря – ЦСКА отправится в гости к СКА, а «Нефтехимик» также сыграет на гостевой арене против «Витязя».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Гол: Телегин (Юртайкин, Блажиевский), 04:56 - 1:0. Юртайкин (Рыков, Киселевич), 26:06 - 2:0. Кемпе (Лайпсик, Блажиевский), 27:27 - 3:0. Шарифьянов (Шиксатдаров), 27:53 - 3:1. Кемпе (Лайпсик, Сошников), 36:37 - 4:1 (бол). Кемпе, 39:02 - 5:1. Лайпсик (Гилмор, Сошников), 46:15 - 6:1 (бол).

источник: «Советский спорт»
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