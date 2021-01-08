Хет-трик Кемпе помог ЦСКА одержать разгромную победу над «Нефтехимиком»

Одним из главных героев встречи стал форвард армейцев Марио Кемпе, ставший автором хет-трика на 28-й, 37-й и 40-й минутах игры. По шайбе забросили Иван Телегин (5), Данил Юртайкин (27) и Брендэн Лайпсик (47).

Московский клуб набрал 65 очков и продолжил уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Нижнекамцы идут на последней, 12-й строчке на Западе с 26 очками.

Обе команды проведут следующие матчи 10 декабря – ЦСКА отправится в гости к СКА, а «Нефтехимик» также сыграет на гостевой арене против «Витязя».

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