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08 января 19:51

«Ак Барс» дома обыграл «Трактор» по буллитам, одержав десятую победу кряду в КХЛ

В основное время казанцы сравняли счет в последние пять минут третьего периода.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Трактором» завершился победой казанской команды со счетом 3:2.

В составе хозяев голы забили Харри Песонен (56-я минута) и Стефан Да Коста (59). У гостей заброшенным шайбами отметились Вячеслав Основин (2) и Виталий Кравцов (44).

Победитель определялся в серии буллитов, в котором решающими стали точные броски форвардов казанцев Романа Любимова и Даниса Зарипова.

«Ак Барс» набрал 68 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 51 очком смог подняться на пятое место.

10 декабря челябинский клуб отправится в гости к «Торпедо», а «Ак Барс» в тот же день сыграет в Уфе против «Салавата Юлаева».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск) – 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Основин (Ильин, Майоров), 02:10 - 0:1. Кравцов (Телегин, Гика), 43:38 - 0:2. Песонен (Зарипов, Да Коста), 55:21 - 1:2. Да Коста (Доус, Мерфи), 58:57 - 2:2. Зарипов, 65:00 - 3:2.

источник: «Советский спорт»
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