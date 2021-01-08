«Ак Барс» дома обыграл «Трактор» по буллитам, одержав десятую победу кряду в КХЛ

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Трактором» завершился победой казанской команды со счетом 3:2.
В составе хозяев голы забили Харри Песонен (56-я минута) и Стефан Да Коста (59). У гостей заброшенным шайбами отметились Вячеслав Основин (2) и Виталий Кравцов (44).
Победитель определялся в серии буллитов, в котором решающими стали точные броски форвардов казанцев Романа Любимова и Даниса Зарипова.
«Ак Барс» набрал 68 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 51 очком смог подняться на пятое место.
10 декабря челябинский клуб отправится в гости к «Торпедо», а «Ак Барс» в тот же день сыграет в Уфе против «Салавата Юлаева».