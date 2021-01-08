«Витязь» дома оказался сильнее «Сочи», на счету Теденбю – дубль

Хоккеисты «Витязя» обыграли «Сочи» (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
У победителей голы забили Маттиас Теденбю (4-я и 27-я минуты), Каспарс Даугавиньш (17) и Святослав Гребенщиков (22). Соперник ответил шайбами Игоря Руденкова (21) и Никиты Седова (36).
«Витязь» с 43 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Сочинцы располагаются на десятой строчке, набрав 30 очков.
10 января подмосковный клуб сыграет дома с «Нефтехимиком», а «Сочи» в тот же день отправится в гости к «Северстали».
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