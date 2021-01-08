«Витязь» дома оказался сильнее «Сочи», на счету Теденбю – дубль

«Мне до одного места, сколько у нас задрафтовано в НХЛ». Тренер «Северстали» взорвал брифинг в Балашихе

Наставник череповецкой команды Андрей Разин ярко высказался после поражения (3:4) от омского «Авангарда», а звезду «ястребов» Илью Ковальчука ждали 40 минут ради одного вопроса.