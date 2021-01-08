Дмитрий Квартальнов: Мы совершили хороший камбэк со счета 0:2, хотя два периода нам было тяжело

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором его команда обыграла «Трактор» (3:2 Б).

Напомним, что по ходу встречи казанский клуб уступал в две шайбы и лишь в последние четыре минуты третьего периода смог сравнять счет. Победу казанцам в серии буллитов принес точный бросок Даниса Зарипова.

– Хороший камбэк с 0:2, впервые в сезоне забили вшестером. Очень положительно все в итоге, хотя два периода игра в атаке складывалась тяжеловато. Но нашли в себе силы, ребята молодцы. Сегодня соперник очень хорошо играл и агрессивно, они здорово начали, воспользовались ошибками, которые мы допустили, – цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

Казанцы набрали 68 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. 10 января команда из Татарстана отправится в гости к «Салавату Юлаеву».