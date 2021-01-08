Вячеслав Буцаев – о поражении от ЦСКА 1:6: Искать оправдания – для слабых, мы не будем это делать

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал разгромное поражение своей команды от ЦСКА (1:6) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Искать оправдания – это для слабых, мы не будем этого делать. Разберем ошибки, были хорошие моменты в этой игре, но соперник нас наказал. До середины второго периода игра была равной, – цитирует Буцаева пресс-служба КХЛ.

Отметим, что нижнекамский клуб с 26 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 10 декабря команда сыграет в гостях против «Витязя».