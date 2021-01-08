Михаил Кравец: «Сочи» было легче играть психологически, они не так боятся потерять очки, как мы

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец оценил победу своей команды над «Сочи» (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Непростая игра. Сопернику было легче играть психологически, они не так боятся потерять очки. У нас ситуация сложнее, борьба за плей-офф в разгаре, поэтому были ошибки. Хорошо, что выиграли, было много отличных моментов. Ежов здорово действовал, в меньшинстве достойно выстояли. Сейчас главное – восстановиться. Впереди «Нефтехимик» и три сложных игры на выезде, – цитирует Кравца пресс-служба лиги.

На данный момент подмосковный клуб с 43 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Домашняя игра с «Нефтехимиком» состоится 10 января в 17:00 мск.