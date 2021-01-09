Валерий Каменский: Ларионов может добиться другого результата, если будет иметь полные полномочия

Олимпийский чемпион Валерий Каменский считает правильным решение Федерации хоккея России продолжить сотрудничество с главным тренером молодежной национальной команды Игорем Ларионовым.

– Если Игорю дадут полные полномочия в подготовке команды к следующему чемпионату мира, то он может достичь успеха. Не знаю, были ли они сейчас. Но три месяца работы с командой – это слишком мало. При полноценном годе работы он может показать другой результат. Если он остается на своем посту, значит, у него есть план, который он изложил федерации, – цитирует Каменского «РБ Спорт».

Напомним, что на молодежном чемпионате мира-2021 в Эдмонтоне российская команда заняла лишь четвертое место. В полуфинале турнира россияне разгромно уступили канадцам со счетом 0:5, а в матче за третье место – финнам 1:4.