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09 января 12:50

Форвард «Ак Барса» Да Коста стал лучшим игроком дня в КХЛ

По ходу встречи с «Трактором» казанский клуб уступал со счетом 0:2, однако смог одержать волевую победу.

Нападающего «Ак Барса» Стефана Да Косту признали лучшим игроком вчерашнего дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В игре с «Трактором» (3:2 Б) 31-летний француз забросил одну шайбу и отдал один ассист. Его гол помог казанцам сравнять счет и перевести игру в серию буллитов, где подопечные Дмитрия Квартальнова добыли свою десятую победу кряду в чемпионате.

Отметим, что в голосовании нападающий обошел форварда ЦСКА Марио Кемпе, оформившего хет-трик в матче с «Нефтехимиком» (6:1).

«Ак Барс» набрал 68 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. 10 января команда из Татарстана отправится в гости к «Салавату Юлаеву».

источник: КХЛ
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