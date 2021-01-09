Форвард «Ак Барса» Да Коста стал лучшим игроком дня в КХЛ

Нападающего «Ак Барса» Стефана Да Косту признали лучшим игроком вчерашнего дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В игре с «Трактором» (3:2 Б) 31-летний француз забросил одну шайбу и отдал один ассист. Его гол помог казанцам сравнять счет и перевести игру в серию буллитов, где подопечные Дмитрия Квартальнова добыли свою десятую победу кряду в чемпионате.

Отметим, что в голосовании нападающий обошел форварда ЦСКА Марио Кемпе, оформившего хет-трик в матче с «Нефтехимиком» (6:1).

«Ак Барс» набрал 68 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. 10 января команда из Татарстана отправится в гости к «Салавату Юлаеву».