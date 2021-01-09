Московское «Динамо» дома одержало «сухую» победу над «Динамо» из Минска

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск) завершился с результатом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
На 4-й минуте Андрей Миронов реализовал большинство, а на 30-й автором заброшенной шайбы стал Иван Муранов.
Вратарь москвичей Александр Еременко провел третий «сухой» матч в сезоне и 60-й в регулярных чемпионатах КХЛ. Он отразил 28 бросков минчан.
Московское «Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, а минское «Динамо» – пятое.
У команды Владимира Крикунова 56 очков после 44 игр. Белорусский клуб имеет 51 очко после 43 матчей. Ранее минчане одержали три победы подряд.