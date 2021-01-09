«Локомотив» в гостях обыграл рижское «Динамо», одержав четвертую победу подряд

В регулярном чемпионате КХЛ рижское «Динамо» дома уступило ярославскому «Локомотиву» с результатом 1:4 (1:2, 0:2, 0:0).

На 13-й минуте форвард хозяев Лаурис Дарзиньш открыл счет, но в дальнейшем шайбы забрасывали только железнодорожники. Авторами голов стали Теэму Пулккинен (15), Павел Красковский (19, в меньшинстве), Даниил Мисюль (22) и Артем Ильенко (33).

Рижское «Динамо» занимает последнее 11-е место в Западной конференции и остается худшей командой регулярного чемпионата, набрав 21 очков в 42 играх.

«Локомотив» идет третьим на «Западе» с серией из четырех побед и 61 очком после 43 встреч.

11 января «Локомотив» сыграет на выезде со «Спартаком». 12 января рижское «Динамо» примет ЦСКА.