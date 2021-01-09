«Авангард» в Балашихе одержал победу над «Металлургом» благодаря голу Ковальчука

В регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» одержал победу над «Металлургом» с результатом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).

В первом периоде команда Боба Хартли добилась перевеса 3:0. Денис Зернов реализовал лишнего на 15-й минуте, на 17-й отличился Рид Буше, а на 20-й – Илья Ковальчук (в большинстве).

Буше, кстати, к своему голу добавил две результативные передачи, а Ковальчук – одну.

Далее гостям из Магнитогорска удалось сократить отставание до минимума. На 34-й минуте автором заброшенной шайбы стал Андрей Чибисов, а на 50-й – Егор Мартынов.

Тем не менее, «Металлургу» не удалось перевести матч в овертайм. На последней минуте основного времени Корбэн Найт обезопасил победу «Авангард», направив шайбу в пустые ворота.