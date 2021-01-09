«Авангард» в Балашихе одержал победу над «Металлургом» благодаря голу Ковальчука

В регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» одержал победу над «Металлургом» с результатом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).
В первом периоде команда Боба Хартли добилась перевеса 3:0. Денис Зернов реализовал лишнего на 15-й минуте, на 17-й отличился Рид Буше, а на 20-й – Илья Ковальчук (в большинстве).
Буше, кстати, к своему голу добавил две результативные передачи, а Ковальчук – одну.
Далее гостям из Магнитогорска удалось сократить отставание до минимума. На 34-й минуте автором заброшенной шайбы стал Андрей Чибисов, а на 50-й – Егор Мартынов.
Тем не менее, «Металлургу» не удалось перевести матч в овертайм. На последней минуте основного времени Корбэн Найт обезопасил победу «Авангард», направив шайбу в пустые ворота.
Защитник омского клуба Алексей Береглазов завершил встречу с тремя результативными передачами.
«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, а «Металлург» – третье. Оба кулба провели по 44 матча.
Команда Боба Хартли выиграла три матча подряд и набрала 62 очка. У «Магнитки» 55 очков.
«Металлург» 11 января сыграет в гостях с минским «Динамо».
«Авангард» 13 января примет «Торпедо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
Голы: Зернов (Береглазов, Буше), 14:33 (в большинстве) – 1:0. Буше (Ковальчук, Семенов), 16:57 – 2:0. Ковальчук (Береглазов, Буше), 19:43 (в большинстве) – 3:0. Чибисов (Земченок, Плотников), – 33:01 – 3:1. Мартынов (Чибисов), 49:32 – 3:2. Найт (Береглазов), 59:17 (в пустые ворота) – 4:2.
Вратари: Грубец – Кошечкин.