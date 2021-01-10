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10 января 12:10
автор: Артур Гичунцев

«Будем играть в свой хоккей». Яруллин – о матче с «Салаватом Юлаевым»

Встреча пройдет в «Уфе» и начнется в 14.30 мск.

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался перед матчем с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ.

«У «Салавата Юлаева» хорошая, амбициозная команда, которая играет в атакующий хоккей. Все игры против них проходят нелегко, на такие матчи обе команды хорошо настраиваются. Каждая игра получается зрелищной, надеюсь, на этот раз все пройдет так же, и зрители останутся довольны.

Мы должны играть по своей системе, в свой хоккей, который требует от нас тренерский штаб. Конкретно под игроков подстраиваться не будем. Да, они – хорошие хоккеисты с атакующими качествами, но в каждой команде есть ребята, которые хорошо играют впереди, поэтому под всех подстроиться не получится. Будем делать то, что требуют от нас тренеры, и играть в свой хоккей.

За счет чего получается находить общий язык с новыми партнерами в обороне? За счет общения. Мы понимаем, что смена партнеров имеет место быть в игре, поэтому просто общаемся на льду. В целом мы играем по одной системе, каждый понимает, что нужно делать. А уже какие-то доработки между собой обсуждаем», – цитирует Яруллина клубная пресс-служба.

источник: ХК «Ак Барс»
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