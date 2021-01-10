Тренер «Ак Барса»: В чём сильные стороны «Салавата»? Хорошие легионеры

Тренер казанского «Ак Барса» Евгений Перов дал комментарий клубной пресс-службе перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».
«Сегодня «зеленое дерби», сильный соперник. Мы настраиваемся на игру и хотим победить.
В чём сильные стороны соперника? Хорошие легионеры. Они показывают сильный хоккей, много играют в атаке. Нам нужно убрать потери шайбы, меньше удаляться, использовать. Мы учитываем нюансы их игры, но делаем ставку на действия своей команды», – сказал специалист.
Напомним, матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» состоится 10 января и пройдет в Уфе. Начало встречи – 14.30 мск.
источник: ХК «Ак Барс»