Покер Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Ак Барс»

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:3.

Главным героем встречи стал форвард уфимцев Теему Хартикайнен, забросивший четыре шайбы. По разу в составе хозяев отличились Александр Кадейкин, Джефф Плэтт и Сакари Маннинен.

У гостей голы на свой счет записали Стефан Да Коста, Андрей Педан и Данис Зарипов.

Отметим, что после двух периодов счет был 3:3, а в заключительном игровом отрезке уфимцы забросили в ворота соперника четыре безответные шайбы.

«Ак Барс» сохранил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 44 матчах 68 очков. «Салават Юлаев» занимает третье место на Востоке. В активе уфимцев 56 очков после 45 игр.