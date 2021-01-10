В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» на своем льду обыграл «Автомобилист» со счетом 3:2.
В составе финского клуба шайбы на свой счет записали Давид Скленичка, Алекс Грант и Марко Анттила. У гостей отличились Алексей Макеев и Павел Дацюк.
«Йокерит» набрал 50 очков после 40 матчей и занимает шестое место в таблице Западной конференции. В активе «Автомобилиста» 51 очко после 43 игр и шестая позиция на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы: Скленичка (Шредер, Пудас), 21:01 — 1:0. Макеев (бол., Голышев, Белоусов), 22:52 — 1:1. Грант (Йоэнсуу, О»Нилл), 23:42 — 2:1. Дацюк (Арзамасцев), 48:08 — 2:2. Анттила (Лев), 56:07 — 3:2.
Вратари: Калниньш — Коварж