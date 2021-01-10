«Витязь» на своем льду обыграл «Нефтехимик»

«Витязь» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.
Победу хозяевам принесли броски Ивана Ларичева, Маттиаса Теденбю и Джастина Дэнфорта. Голкипер «Витязя» Илья Ежов отразил все 28 бросков по своим воротам.
Клуб из Подольска в 43 матчах набрал 45 очков и занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» последний, 12-й на Востоке (26 очков после 44 игр).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)