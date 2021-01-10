«Северсталь» обыграла «Сочи» благодаря дублю Капустина

«Северсталь» обыграла «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
В составе победителей дубль оформил Кирилл Капустин, по разу отличились Егор Морозов и Даниил Вовченко. У сочинцев обе шайбы на свой счет записал Сергей Шмелев.
В турнирной таблице Западной конференции клуб из Череповца поднялся на седьмое место, набрав 49 очков в 44 матчах. «Сочи» расположился на десятой позиции (30 очков после 45 игр).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы: Капустин (Гераськин, Няттинен), 13:27 — 1:0. Капустин (Няттинен), 16:51 — 2:0. Шмелев (Мищенко, Рундблад), 25:42 — 2:1. Морозов (Лишка, Провольнев), 39:53 — 3:1. Вовченко (А. Гареев, Вихарев), 47:46 — 4:1. Шмелев (Точицкий, Петьков), 56:22 — 4:2.
Вратари: Подъяпольский — Кульбаков.