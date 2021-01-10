«Трактор» потерпел пятое поражение подряд, проиграв в гостях «Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» на своем льду обыграло «Трактор» со счетом 3:2.
На шайбы Криса Уайдмэна, Ивана Чеховича и Криса Терри гости ответили точными бросками Даниила Ильина и Александра Авцина.
Торпедовцы набрали 52 очка в 45 матчах и поднялись на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, опередив своего сегодняшнего соперника. «Трактор» - шестой. В активе челябинцев 51 очко после 44 игр.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)