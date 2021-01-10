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10 января 20:49
автор: Юрий Нечаев

ЦСКА в овертайме обыграл СКА

Матч прошел в Санкт-Петербурге.

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА - ЦСКА завершился победой гостей в овертайме со счетом 3:2 ОТ.

В составе хозяев дубль оформил Андрей Кузьменко. У армейцев Москвы отличились Артем Сергеев, Иван Телегин и Константин Окулов, ставший автором победной шайбы.

Окулов, а также Максим Шалунов, записали на свой счет по два очка.

Команды продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 67 очками после 43 игр занимает первое место. СКА, потерпевший четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате, расположился на второй позиции (60 очков после 45 игр).

КХЛ
Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Кузьменко (Морозов, Бурдасов), 12:23 — 1:0. Сергеев (Шалунов, Окулов), 23:21 — 1:1. Кузьменко (бол., Кемппайнен), 28:41 — 2:1. Телегин (Андронов), 48:40 — 2:2. Окулов (Шалунов), 62:55 — 2:3.

Вратари: Самонов — Юханссон.

источник: «Советский спорт»
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