ЦСКА в овертайме обыграл СКА

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА - ЦСКА завершился победой гостей в овертайме со счетом 3:2 ОТ.
В составе хозяев дубль оформил Андрей Кузьменко. У армейцев Москвы отличились Артем Сергеев, Иван Телегин и Константин Окулов, ставший автором победной шайбы.
Окулов, а также Максим Шалунов, записали на свой счет по два очка.
Команды продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 67 очками после 43 игр занимает первое место. СКА, потерпевший четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате, расположился на второй позиции (60 очков после 45 игр).
КХЛ
Регулярный чемпионат