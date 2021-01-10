Брагин - о матче против ЦСКА: Моментами преимущество имели мы, моментами - соперник

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Хороший матч с обилием силовой борьбы. ЦСКА активно начал, имел небольшое преимущество, но потом наша команда адаптировалась к скоростям, и пошла равная игра. Моментами преимущество имели мы, моментами - соперник. В третьем периоде были удаления и ЦСКА завладел инициативой. Не за горами плей-офф — идет подготовка. Играют те, у кого лучше состояние», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, матч СКА - ЦСКА завершился победой гостей в овертайме со счетом 3:2 ОТ.

Команды продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 67 очками после 43 игр занимает первое место. СКА, потерпевший четвертое поражение подряд, расположился на второй позиции (60 очков после 45 игр).