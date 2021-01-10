ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Италия - Серия А окончен Рома 2 Интер М 2
Испания - Примера окончен Леванте 2 Эйбар 1
Кубок Англии окончен Барнсли 2 Транмир Роверс 0
Кубок Англии окончен Бристоль Сити 2 Портсмут 1
Кубок Англии окончен Челси 4 Моркам 0
Кубок Англии окончен Манчестер Сити 3 Бирмингем Сити 0
Кубок Англии окончен Кроули Таун 3 Лидс Юнайтед 0
Кубок Англии окончен Челтнем Таун 2 Мэнсфилд Таун 1
Италия - Серия А окончен Парма 0 Лацио 2
Италия - Серия А окончен Удинезе 1 Наполи 2
Италия - Серия А окончен Верона 2 Кротоне 1
Германия - Бундеслига окончен Аугсбург 1 Штутгарт 4
Испания - Примера окончен Кадис 3 Алавес 1
Кубок Англии окончен Марин 0 Тоттенхэм Хотспур 5
Италия - Серия А окончен Фиорентина 1 Кальяри 0
Германия - Бундеслига окончен Арминия 1 Герта 0
Италия - Серия А 2-й тайм, 71' Ювентус 1 Сассуоло 1 2.08 2 15
Кубок Англии 2-й тайм, 86' Ньюпорт Каунти 0 Брайтон энд Хоув Альбион 0
Испания - Примера 2-й тайм, 67' Вальядолид 0 Валенсия 0 3.8 1.81 4.1
10 января 22:49
автор: Юрий Нечаев

Игорь Никитин: В матче против СКА ЦСКА наделал много глупостей, но сам их и исправил

В матче лидеров Запада сильнее оказались армейцы Москвы.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от матча против СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

«Тяжелая игра, много, скажем так, глупостей сделали, сами их исправили парни, проявили характер. В третьем периоде правильно играли, и командные действия были правильные.

За два первых периода порядка 15 потерь было. Наверное, Костян был ярчайшим примером. А так все звенья свою лепту внесли. Но ребята молодчики, что исправились. В плане психологии это не просто переломить самого себя», - цитирует наставника клубная пресс-служба.

Напомним, матч СКА - ЦСКА завершился победой гостей в овертайме со счетом 3:2 ОТ.

Команды продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 67 очками после 43 игр занимает первое место. СКА, потерпевший четвертое поражение подряд, расположился на второй позиции (60 очков после 45 игр).

источник: ХК ЦСКА
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Амур" едва не упустил победу над "Куньлунь Ред Стар"Лионель Месси отметился очередным достижениемНорвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе«Позор! Русский стал капитаном — во что мы превратились?!»"Это безумие!" Шведский биатлонист не стал молчать«Все решил секс»
Губерниев послал хейтеров после победы российских биатлонистов
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от победы российской сборной в смешанной эстафете в Оберхофе.
«Спартак» перехватил Хендрикса у «Специи». А разговоров, будто в Москву едет новый Халк
«Спартак» покупает 26-летнего голландского опорника из ПСВ Йоррита Хендрикса. Игрока весьма средненького и со смутными перспективами раскрыться в чемпионате России.
Россия выиграла смешанную эстафету: Губерниеву не придется есть ботинок
Долгожданная победа к российским биатлонистам пришла на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
СКА – ЦСКА: сумеют ли питерцы избежать четвертого поражения подряд? Прогноз на матч КХЛ
«Плеймейкер» представляет матч Континентальной хоккейной лиги, в котором питерский СКА примет на своем льду 10 января 2021 года московский ЦСКА.
Алексей Емелин: Нормально, что теперь делю функции капитана с Ковальчуком
Защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин дал интервью «Плеймейкеру» после домашней победы над магнитогорским «Металлургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Швейцарцы заподозрили российских лыжников в допинге, норвежцы призывают вернуть российских биатлонистов
Швейцарское издание Blick разразилось публикацией, вызвавшей бурю эмоций в лыжном мире.
Онопко рассказал, как его ушли из ЦСКА. Имена не названы, но читаются между строк
Виктор Онопко, бывший помощник главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, дал первое интервью после неожиданного расставания с клубом, где он проработал 11 лет.
«Боруссия» в гостях у «Лейпцига», «Арсенал» против «Ньюкасла». Прогнозы на Топ-5 событий 9 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут наибольший интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
«Ливерпуль» не поступил с ковидной «Астон Виллой» как «Сочи» – с «Ростовом»
Мерсисайдцы одержали крупную победу (4:1) над резервным составом «Астон Виллы» в Кубке Англии, но не стали устраивать ответный разгром после октябрьского фиаско (2:7) в АПЛ.
Дзюба – звезда стендапа, Оздоев – политиканище, Жирков – герой-панфиловец
YouTube-канал сборной России порадовал на Рождество любителей футбола забавным опросом игроков сборной.

Футбол. «Боруссия» купит Азмуна? АПЛ против обнимашек. Хоккей. «Динамо» Минск vs «Динамо» Рига

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика