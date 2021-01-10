Игорь Никитин: В матче против СКА ЦСКА наделал много глупостей, но сам их и исправил

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от матча против СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

«Тяжелая игра, много, скажем так, глупостей сделали, сами их исправили парни, проявили характер. В третьем периоде правильно играли, и командные действия были правильные.

За два первых периода порядка 15 потерь было. Наверное, Костян был ярчайшим примером. А так все звенья свою лепту внесли. Но ребята молодчики, что исправились. В плане психологии это не просто переломить самого себя», - цитирует наставника клубная пресс-служба.

Напомним, матч СКА - ЦСКА завершился победой гостей в овертайме со счетом 3:2 ОТ.

Команды продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 67 очками после 43 игр занимает первое место. СКА, потерпевший четвертое поражение подряд, расположился на второй позиции (60 очков после 45 игр).