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10 января 23:24
автор: Юрий Нечаев

Квартальнов - о 3:7 от «Салавата Юлаева»: Игра была равная, но удаления 22 на 4 - это многовато

Казанцы прервали 10-матчевую победную серию.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после разгромного поражения от «Салавата Юлаева» (3:7) в регулярном чемпионате КХЛ посетовал на большое количество удалений в своей команде.

«Я думаю, равная игра была, но удаления 22 на 4 - это многовато. Какие-то удаления были, с какими-то могу близко не согласиться. В таком дерби не мешало бы посмотреть и на команду соперника: нашему парню нос сломали, был чистый удар в голову. То, что слабо сыграли в меньшинстве - факт. Только ли с удалениями связываю провал «Ак Барса» в третьем периоде? Я все сказал. Очень много было удалений, мы не могли перевернуть игру», - цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:3.

После двух периодов счет был 3:3, а в заключительном игровом отрезке уфимцы забросили в ворота соперника четыре безответные шайбы, три из которых - в большинстве.

«Ак Барс» сохранил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 44 матчах 68 очков. «Салават Юлаев» занимает третье место на Востоке. В активе уфимцев 56 очков после 45 игр.

источник: КХЛ
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