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10 января 23:59
автор: Юрий Нечаев

Дацюк написал письмо Путину с просьбой разобраться с арестом бывшего схиигумена Сергия

Бывший священник был задержан 29 декабря.

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с арестом бывшего схиигумена Сергия.

«Остановим гонения на православных», — написал хоккеист в инстаграм.

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Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey)

Напомним, конфликт священника и РПЦ разгорелся весной прошлого года. Сергий называл коронавирус мифом и проклинал тех, кто во время пандемии закрывает храмы. 16 июня он захватил Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов» и вновь стал вести службы.

В октябре патриарх Кирилл отлучил Сергия от церкви.

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