Дацюк написал письмо Путину с просьбой разобраться с арестом бывшего схиигумена Сергия

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с арестом бывшего схиигумена Сергия.
«Остановим гонения на православных», — написал хоккеист в инстаграм.
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Напомним, конфликт священника и РПЦ разгорелся весной прошлого года. Сергий называл коронавирус мифом и проклинал тех, кто во время пандемии закрывает храмы. 16 июня он захватил Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов» и вновь стал вести службы.