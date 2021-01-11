Сорокин занял первое место в списке кандидатов на прорыв сезона в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оказался на первом месте среди молодых игроков, которые могут совершить большой прорыв в сезоне-2020/21 Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Вторую строчку занял соотечественник Сорокина – вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов. Тройку лучших замкнул форвард «Баффало Сэйбрз» Виктор Олофссон.

Отметим, что топ-10 попали еще два представителя России – это голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, занявший четвертое место, и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (7-й).

Напомним, начало нового сезона НХЛ запланировано на 13 января.