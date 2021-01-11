Ежов, Юсе, Принс и Чехович признаны лучшими игроками 17-й недели регулярного чемпионата КХЛ

КХЛ назвала имена лучших хоккеистов 17-й недели регулярного чемпионата.

Среди вратарей ярче всех проявил себя Илья Ежов из «Витязя». Голкипер одержал две победы в двух матчах, отразив 97,1% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,00.

Лучшим защитником стал спартаковец Эмиль Юсе, набравший в трех матчах 6 (3+3) очков и заработавший показатель полезности +4.

Шэйн Принс из минского «Динамо» был назван лучшим нападающим недели. В активе форварда 6 (4+2) очков в трех матчах.

Уже в третий раз в сезоне лучшим новичком признан торпедовец Иван Чехович. 22-летний форвард забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.