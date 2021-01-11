Александр Лукашенко: Минск может провести ЧМ без Латвии. И это будет лучший турнир в истории

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею.

Об этом глава государства сказал в понедельник во время встречи с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

«Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления - значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется - мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории», - цитирует Лукашенко БелТА.

Напомним, турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

В августе прошлого года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами с применением спецсредств.