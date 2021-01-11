Рене Фазель: На ИИХФ оказывается давления в связи с проведением чемпионата мира в Минске

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что на организацию оказывается давление в связи с ситуацией с проведением чемпионата мира-2021 в Минске.

Об этом он рассказал в понедельник, во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась: когда в Белоруссии начались проблемы, на нас стало оказываться очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику, и спорт должен объединять народы, а не разъединять», - цитирует Фазеля БелТА.

Напомним, турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

В августе прошлого года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами с применением спецсредств.