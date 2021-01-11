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11 января 14:27
автор: Юрий Нечаев

Рене Фазель: На ИИХФ оказывается давления в связи с проведением чемпионата мира в Минске

Мировое первенство должно стартовать 21 мая.

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что на организацию оказывается давление в связи с ситуацией с проведением чемпионата мира-2021 в Минске.

Об этом он рассказал в понедельник, во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась: когда в Белоруссии начались проблемы, на нас стало оказываться очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику, и спорт должен объединять народы, а не разъединять», - цитирует Фазеля БелТА.

Напомним, турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

В августе прошлого года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами с применением спецсредств.

Ряд стран, а также некоторые руководители IIHF, выражают мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно.

источник: БЕЛТА
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