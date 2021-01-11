Чемпион мира Барулин покидает «Нефтехимик»

Вратарь Константин Барулин покидает «Нефтехимик».
Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение с 36-летним хоккеистом расторгнуто по взаимному согласию сторон.
⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) January 11, 2021
ХК «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с голкипером Константином Барулиным.
Благодарим Константина за работу на благо нашего клуба и желаем больших успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/9c0zqmAJxf
Барулин перешел в «Нефтехимик» в 2019 году. В текущем сезоне он провел 21 матч, отражая 88,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 3,77.