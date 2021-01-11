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11 января 15:28

Александр Кожевников: «Йокерит» обыграет «Автомобилист»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Йокерит».

Игра состоится в понедельник, 11 января, в Екатеринбурге на арене «Уралец». Наш эксперт полагает, что «Йокерит» одержит победу в основное время.

«Команды встречались буквально вчера. Матч проходил в Екатеринбурге, где номинальными хозяевами выступили «шуты». Они-то и отпраздновали победу со счетом 3:2. Я думаю, будет то же самое. Победят снова «джокеры», и так же с преимуществом в одну шайбу, хотя статус поединка перейдет уже к хозяевам арены — уральцам.

Финны будут техничнее и злее. У них очень хорошая и мобильная команда, лучше катаются. За счет этого и могут доехать до очередного успеха. Для них не суть, где играть — дома или на выезде. У екатеринбуржцев же более тяжелая команда. До первого матча коллективы находились немного в разных условиях. А теперь условия одинаковые.

«Автомобилисту» было бы проще сыграть хотя бы через день. Они бы и поспали, и отдохнули, и смогли бы подготовиться и настроиться на второй матч, а тут сразу еще одна игра меньше чем через сутки. Но таков календарь, все очень плотно, поэтому сегодня победит финский клуб, с минимальным преимуществом», – цитирует Кожевникова «Рейтинг Букмекеров».

источник: «Метарейтинг»
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