Агент: Подколзин подпишет соглашение с «Ванкувером» по окончании контракта со СКА

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего СКА Василия Подколзина, рассказал, когда его клиент переберется в НХЛ.

«Сегодня утром в прессе появилось много информации о том, что к Василию в клубе стали относиться предвзято в связи с его отъездом в НХЛ. Я хотел бы опровергнуть эту информацию. Абсолютно никакой предвзятости нет, и я бы от лица Василия хотел бы поблагодарить руководство СКА за то, что они с пониманием относятся к его решению. Да, действительно, по окончании контракта, который подойдет к концу 30 апреля, Василий подпишет контракт с «Ванкувером». При этом он продолжит работать с первой командой, будет тренироваться и играть. Василий сделает все возможное, чтобы принести максимальную пользу клубу и выполнить те задачи, которые были поставлены команде в начале сезона», — приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, «Ванкувер» задрафтовал Подколзина в 2019 году под общим 10-м номером.

В текущем сезоне 19-летний нападающий в 24 играх за СКА набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности +1.

Добавим, что Подколзин был капитаном молодежной сборной России на чемпионате мира в Эдмонтоне. В семи матчах на турнире он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.