«Автомобилист» на своем льду обыграл «Йокерит» (видео)

Хоккеисты «Автомобилиста» со счетом 2:0 переиграли «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами отметились Георгий Белоусов (9-я минута) и Питер Холланд (56).

Отметим, что 23-летний голкипер «Автомобилиста» Владислав Гросс, одержавший вторую победу в трех встречах чемпионата, отразил 26 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры «Автомобилист» набрал 53 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» с 50 очками занимает на «Западе» шестое место.

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