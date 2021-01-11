Штюцле провел первую тренировку с «Оттавой»

Немецкий форвард считает, что ажиотаж вокруг его персоны ничего значит до тех пор, пока он не зарекомендует себя в НХЛ.

- Мне это, конечно, приятно. Но сперва мне надо доказать свои способности на этом уровне. Это моя цель. Надеюсь, что проведу хороший тренировочный лагерь. Классно, что все так рады, но сначала мне надо себя проявить и хорошо играть. На данный момент это первый шаг, - приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 18-летний форвард был признан лучшим нападающим молодежного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне, где он в пяти матчах набрал 10 (5+5) очков.

Добавим, что после чемпионата мира Штюцле приехал в Оттаву и вынужден был отбывать недельный карантин, прежде чем присоединиться к «Сенаторз» в тренировочном лагере.