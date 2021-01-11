Билл Питерс: «Йокерит» добавил в третьем периоде, но мы выстояли

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал победу команды в матче с «Йокеритом» (2:0).
- Сегодня удалось контролировать ход матча. Питер Холланд красиво забил в большинстве, отлично сыграл Владислав Гросс. Соперник добавил в третьем периоде, но мы выстояли, - цитирует Питерса официальный сайт КХЛ.
Добавим, что после этой игры «Автомобилист» набрал 53 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» с 50 очками занимает на «Западе» шестое место.
источник: КХЛ