Владислав Гросс: Спасибо команде, что не оставили на растерзание

Голкипер «Автомобилиста» прокомментировал победу команды в матче с «Йокеритом» (2:0).

- Ребята мне помогли - не дали создавать сопернику тяжелых ситуаций, а я поймал свои шайбы. В начале было тяжело войти в игру, долгое время не играл. Спасибо команде, что не оставили на растерзание, много помогали, выручили, я тоже старался делать свою работу, - цитирует Гросса официальный сайт КХЛ.

Добавим, что после этой игры «Автомобилист» набрал 53 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» с 50 очками занимает на «Западе» шестое место.