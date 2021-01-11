Минское «Динамо» на своем льду уступило «Металлургу» (видео)

Хоккеисты «Металлурга» обыграл минское «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отметились Николай Кулемин (11-я минута), Николай Прохоркин (13), Деннис Расмуссен (33) и Григорий Дронов (56). В составе минского клуба отличились Денис Мосалев (35) и Павел Варфоломеев (48).

После этой игры «Локомотив», имея в активе 57 очков, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», набрав 51 очко, занимает на «Западе» седьмое место.

Добавим, что в следующем матче «Металлург» встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Динамо» сыграет с «Автомобилистом».