Российский форвард «Детройта» Евгений Свечников выставлен на драфт отказов.

«Среди игроков «Детройта» выставленных на драфт отказов: голкиперы Кевин Бойл и Кэлвин Пикар, защитники Дилан Макилрот, Брайан Лэшофф, Джо Хикетс, нападающие Доминик Тарджон, Тернер Элсон, Кайл Крискуоло, Райли Барбер и Евгений Свечников», - написал в своем твиттере журналист The Athletic Макс Балтмэн.

Напомним, что в августе 2020 года Свечников продлил соглашение с «Детройтом» на один сезон.

Добавим, что Свечников выступает за «Детройт» с сезона-2016/17, на счету 23-летнего форварда две заброшенные шайбы и две результативные передачи в 20 матчах лиги.