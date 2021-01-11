Олег Знарок: Смогли победить «Локомотив» за счет поддержки болельщиков и тому, что бились до конца

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу команды в домашнем матче с «Локомотивом» (4:3).

- Смогли победить за счет огромного желания, поддержки болельщиков и тому, что бились до конца. В третьем периоде перешли на игру в три звена, и ребята вытащили матч, - цитирует Знарка пресс-служба КХЛ.

Добавим, что после этой игры «Локомотив», имея в активе 61 очко, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», набрав 50 очков, занимает на «Западе» седьмое место.